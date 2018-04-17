День космонавтики в Новогиреево отмечали даже дошкольники

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, состоялись во всех дошкольных отделениях образовательного комплекса № 2072.

Тематические беседы, викторины и конкурсы проходили в детских садах несколько дней. Малыши играли в игры на темы космоса, рисовали космические корабли и ракеты, создавали аппликации и панно.

Воспитатели рассказали детям о первых четвероногих космонавтах — известных теперь всего миру собаках Белке и Стрелке. Особое внимание воспитатели уделили в своих рассказах образу Юрия Гагарин — первого космонавта планеты.

Из космических картин, рисунков и аппликаций, созданных детьми, в детских садах устроили выставки, которые смогли увидеть родители юных художников.