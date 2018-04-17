Родители заплатят: Роспотребнадзор судится с детсадом из-за разбитых дорог и детского меню

Роспотребнадзор подал иск департаменту образования мэрии Новосибирска и детскому саду № 105 «Улыбка» с требованием заасфальтировать и улучшить меню для воспитанников — ведомство обратилось в Дзержинский районный суд, не дождавшись выполнения предписаний по санитарным нормам после проверок в 2016 и 2017 году.

Суд принял иск 12 марта, предварительное судебное заседание состоялось 11 апреля. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС ответили, что ведомство нашло нарушения СанПиН в ходе проверки — предписания об их устранении было выдано ещё в прошлом октябре, но нарушения остались до сих пор.

Более подробную информацию об иске по запросу НГС предоставил один из ответчиков — городской департамент образования.

По данным департамента, инспекторы Роспотребнадзора потребовали заасфальтировать проезды к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для мусора, расширить комнаты для групп «Дюймовочка» и «Пчёлка». Проверяющие также попросили разнообразить меню детей сырами, фруктами, соками, выпечкой и сливочным маслом.

«Планируется индексация размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Изменение стоимости родительской платы позволит обеспечить дошкольников рациональным питанием в соответствии с физиологическими потребностями растущего организма», — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Старый корпус детского сада №105 «Улыбка» работает с 1971 года. В новом учебном году группы детского сада «Дюймовочка» и «Пчёлка» будут уменьшены в соответствие с нормами санитарного законодательства, сообщили в департаменте. Там же добавили, что финансирование ремонта асфальтового покрытия на территории МКДОУ «Детский сад № 105» планируется в 2018-2019 годах.

Заведующая детским садом №105 ИМЯ ИМЯ ИМЯ подтвердила корреспонденту НГС, что была на предварительном судебном заседании, но отказалась от подробных комментариев. По данным сайта Дзержинского районного суда, следующее заседание по делу пройдёт 15 мая.

В декабре Роспотребнадзор обнаружил дефицит мяса, молока, сыра, зелени и других продуктов в меню воспитанников детских садов. В ответ чиновники мэрии объявили о планах поднять плату за питание в детских садах в начале 2018 года — пока она не изменилась и составляет около 80 рублей в день.