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В Башкирии у школьника взорвались электронные часы
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В Башкирии у школьника взорвались электронные часы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Шокирующий случай произошел накануне днем, 16 апреля, в нефтекамской школе № 10. У одного из учеников оплавились наручные электронные часы.
К счастью, гаджет в то время лежал в портфеле. Прямо на уроке послышался хлопок, боковой карман, где лежали часы, оплавился, но гаджет не загорелся. Сам ребенок не пострадал, хоть и испугался. Теперь в его сумке — большая дыра.
Инцидент подтвердили в школе, но подробные сведения о происшествии не дали:
— Электронные часы в принципе опасны, если сделаны некачественно, — сообщили в школе, отказавшись давать более подробный комментарий.
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