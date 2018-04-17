В Башкирии у школьника взорвались электронные часы

Шокирующий случай произошел накануне днем, 16 апреля, в нефтекамской школе № 10. У одного из учеников оплавились наручные электронные часы.

К счастью, гаджет в то время лежал в портфеле. Прямо на уроке послышался хлопок, боковой карман, где лежали часы, оплавился, но гаджет не загорелся. Сам ребенок не пострадал, хоть и испугался. Теперь в его сумке — большая дыра.

Инцидент подтвердили в школе, но подробные сведения о происшествии не дали:

— Электронные часы в принципе опасны, если сделаны некачественно, — сообщили в школе, отказавшись давать более подробный комментарий.