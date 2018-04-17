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До конца 2019 года в детских садах Петербурга появится еще 3 тысячи мест
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До конца 2019 года в детских садах Петербурга появится еще 3 тысячи мест 

АиФ Санкт-Петербург 47 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
До конца 2019 года в Петербурге создадут более 3 тысяч дополнительных мест в детских садах, сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.
По данным ведомства, власти будут развивать и другие формы дошкольного образования — от групп кратковременного пребывания детей до служб ранней помощи т центров игрового развития.
Пока что мест в дошкольных образовательных учреждениях города не хватает. Так, особенно остро ощутим дефицит мест для детей младше 3 лет: в настоящее время на учете стоят 7,3 тысячи детей, не обеспеченных услугами дошкольного образования. Ситуация с местами для детей старше 3 лет гораздо лучше — в детские сады пристроены все.
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