Летом в пригородных лагерях отдохнут 1,4 тысячи детей

Летом в Калуге будут работать 54 лагеря с дневным пребыванием детей и три муниципальных загородных оздоровительных детских лагеря: «Белка», «Смена» и «Чайка». В «Смене» и «Чайке» планируется оздоровить 1,4 тысячи детей. Всего на организацию летнего отдыха в бюджете заложено 3,7 миллиона рублей. Деньги будут направлены на приобретение 226 путевок в загородные лагеря, сообщили в пресс-службе городской думы по итогам заседания комитета по вопросам социального развития. Еще 600 тысяч рублей было выделено на создание временных рабочих мест для подростков на калужских предприятиях. Фото пресс-службы городской думы Калуги Сейчас лагеря готовят к приему детей. Благоустраивается территория, проводится дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка, проверяется технологическое, холодильное и медицинское оборудование, ремонтируются корпуса. Ремонт, правда будет сделан лишь косметический и он не решит всех проблем, отмечалось на заседании комитета. Особенно остро стоят проблемы ремонта инженерных коммуникаций. В связи с этим председатель комитета Марина Ставиская предложила руководителям профильных управлений городской управы подготовить предложения по ремонту и реконструкции спортивных и оздоровительных лагерей и просчитать, сколько на это потребуется средств. На заседании комитета была также рассмотрена информация о мерах по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях. В рамках программы «Развитие дошкольного образования» были введены в эксплуатацию два новых детсада: на 150 мест в микрорайоне Европейский квартал и на 350 мест в микрорайоне Кошелев. Кроме того, было открыто пять дополнительных групп кратковременного пребывания детей и два новых негосударственных детсада. В 2018 году планируется создание 750 дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Будет введен в эксплуатацию детсад в микрорайоне Веснушки на 280 мест, сделан ремонт в семи используемых ранее для других целей помещениях, расширен спектр альтернативных форм предоставления дошкольного образования за счет открытия групп кратковременного пребывания. Тем не менее, как отмечалось на заседании, несмотря на ежегодное увеличение количества мест в дошкольных учреждениях, спрос пока опережает предложение. Поэтому подразделениям городской управы было рекомендовано продолжить работу по созданию новых учреждений и открытию дополнительных групп.