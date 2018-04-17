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Пятилетний мальчик сбежал из садика в Магнитогорске
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Пятилетний мальчик сбежал из садика в Магнитогорске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Звонок из детского сада № 154 Магнитогорска поступил утром 17 апреля. Сотрудники детского сада сообщили в полицию о том, что с территории учреждения пропал ребенок. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
На поиски ребенка были брошены силы разных отделов полиции. В поисках беглеца сотрудники полиции проверили близлежащие дома и просмотрели видео с камер наблюдения около детского сада.
В целом на поиски потерявшегося ребенка ушло около двух часов. Подробностей нахождения ребенка в ГУ МВД не сообщили, ссылаясь на то, что сейчас по факту проводится проверка случившегося. Однако, в по информации правоохранительных органов, жизни ребенка ничего не угрожает, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.
Напомним, это не первый случай побега воспитанника из детского сада в этом году. За аналогичный инцидент заведующая одного из магнитогорских детских дошкольных учреждений заплатила штраф в 10 тысяч рублей.
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