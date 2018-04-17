Ещё
Пятилетний мальчик ушёл из садика в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний мальчик ушёл из садика в Челябинской области 

74.ru 36 минут назад
Фото: 74.ru
Утром во вторник, 17 апреля, из детского сада №154 в Магнитогорске ушёл пятилетний мальчик. В отделе полиции Орджоникидзевского района 74.ru сообщили, что ребёнка нашли за два часа, с ним ничего плохого не случилось.
Мальчик ушёл из садика ещё утром, воспитатели тут же вызвали полицию. Информация о пропавшем ребёнке активно начали распространять в соцсетях.
— Ребёнок самостоятельно покинул территорию детского сада в первой половине дня 17 апреля, — уточнили в отделе полиции. — Спустя пару часов в ходе комплексных розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли ребёнка. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас пятилетнего мальчика передали родителям.
От уточнений того, как пятилетний ребёнок покинул территорию садика и где его нашли, в правоохранительных органах воздержались. Подробности происшествия станут известны после проверки, которую проводит полиция.
В феврале этого года заведующую детсадом в Ленинском районе Магнитогорска оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что из учреждения ушёл полуторагодовалый ребёнок.
На Южном Урале нередко происходят побеги дошколят. В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик ушёл из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию. В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка также нашёл случайный прохожий.
74.ru: последние новости
Челябинцев попросили помочь в розыске женщины, закопавшей младенца в лесу «Дети плакали»: с балкона девятого этажа в «Парковом» сбросили кошку Пришла из гостей пьяной и кормила грудью: у жительницы Южного Урала умерла пятимесячная дочь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»14
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение