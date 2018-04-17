Пятилетний мальчик ушёл из садика в Челябинской области

Утром во вторник, 17 апреля, из детского сада №154 в Магнитогорске ушёл пятилетний мальчик. В отделе полиции Орджоникидзевского района 74.ru сообщили, что ребёнка нашли за два часа, с ним ничего плохого не случилось.

Мальчик ушёл из садика ещё утром, воспитатели тут же вызвали полицию. Информация о пропавшем ребёнке активно начали распространять в соцсетях.

— Ребёнок самостоятельно покинул территорию детского сада в первой половине дня 17 апреля, — уточнили в отделе полиции. — Спустя пару часов в ходе комплексных розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли ребёнка. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас пятилетнего мальчика передали родителям.

От уточнений того, как пятилетний ребёнок покинул территорию садика и где его нашли, в правоохранительных органах воздержались. Подробности происшествия станут известны после проверки, которую проводит полиция.

В феврале этого года заведующую детсадом в Ленинском районе Магнитогорска оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что из учреждения ушёл полуторагодовалый ребёнок.

На Южном Урале нередко происходят побеги дошколят. В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик ушёл из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию. В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка также нашёл случайный прохожий.