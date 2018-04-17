Можно ли ставить прививку от клеща беременным, детям и пожилым людям?

Прививочная кампания от клещевого энцефалита продолжается в Югре. Часто выезжающим за город взрослым людям желательно поставить прививку. А можно ли пройти вакцинацию наиболее уязимым слоям общества — беременным, детям и пожилым людям?

По словам главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по ХМАЮ-Югре Александры Абъятовой, прививку от клещевого энцефалита можно ставить детям от трёх лет, взрослым и пожилым людям, если показания здоровья не перечат нормам и инструкции по иммунизации от КВЭ (клещевого вирусного энцефалита).

Беременным и детям младше трёх лет ставить такую прививку не желательно, так как вакцина «живая», но при высоком риске заражения вирусом, прививки все-таки ставят. В любом случае, лучше проконсультироваться с лечащим врачом (педиатром или терапевтом).

Отметим, что Югра входит в список регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту. С начала 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе против клещевого вирусного энцефалита уже привито 39 172 человек.