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С 1 мая вырастут детские пособия
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С 1 мая вырастут детские пособия 

Детстрана.ру 34 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Это будет уже вторая индексация пособий в 2018 году, сообщает АИС. Майское повышение коснется единовременных выплат при рождении ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком, а также пособий опекунам и усыновителям.
Так, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 16 350 рублей до 16 759 рублей, минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком — с 3 795 рублей до 4 465 рублей, а минимальное пособие по беременности и родам -с 43 675 рублей до 51 380 рублей.
А недавно правительство решило не облагать налогом детские пособия.
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