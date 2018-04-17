С 1 мая вырастут детские пособия

Это будет уже вторая индексация пособий в 2018 году, сообщает АИС. Майское повышение коснется единовременных выплат при рождении ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком, а также пособий опекунам и усыновителям.

Так, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 16 350 рублей до 16 759 рублей, минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком — с 3 795 рублей до 4 465 рублей, а минимальное пособие по беременности и родам -с 43 675 рублей до 51 380 рублей.

А недавно правительство решило не облагать налогом детские пособия.