В детские сады Тамбова примут почти 4 тысячи малышей

Со 2 апреля по 31 мая в детские сады города примут 3949 воспитанников, сообщила пресс-служба облправительства.

В группы от 2 до 3 лет планируют принять 2175 детей, от 3 до 4 лет — 985 воспитанников. В группы общеразвивающей направленности и кратковременного пребывания определят по 280 детей от 1 года до 2 лет и от 2 до 3 лет.

Списки детей формируются в соответствии с очерёдностью, местом их проживания на закрепленной за детским садом территории, режимом работы и направленностью групп, возрастом и образовательными потребностями детей.

В этом году в северной части Тамбова появился новый детский сад «Волшебная страна». Рассчитывать на место здесь в новом учебном году могут 360 ребят.