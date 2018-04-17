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В Печатниках прошел необычный мастер-класс для детей
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В Печатниках прошел необычный мастер-класс для детей 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Юные жители района Печатники — воспитанники ГБУ ЦСПСиД «Печатники» изготовили корабли из необычного материала. Мастер-класс состоялся накануне в помещении центра. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Сделать кораблик своими руками довольно просто. Можно использовать разные материалы для его изготовления. Сегодня дети на занятии сделали кораблик из губки для мытья посуды», — говорится в сообщении.
Напомним, ГБУ ЦСПСиД «Печатники» находится по адресу: ул. Гурьянова, д.55. (то)
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