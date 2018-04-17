Шеф-повара солнечной страны. Детей с синдромом Дауна обучили кулинарии

Приготовить завтрак или ужин — дело житейское и совсем простое, но не для «солнечных ребят». Так называют детей с синдромом Дауна, для которых в Екатеринбурге при поддержке областных властей организовали социальный проект. Результаты удивили и учителей, и родителей.

Новоиспечённые

В кулинарном классе екатеринбургского торгово-экономического техникума (ЕТЭТ) было многолюдно и очень светло — здесь собрались десять «солнечных ребят». С ноября по апрель две группы кулинаров, которым было от 13 до 23 лет, учились самостоятельно готовить. Субботним утром был последний день их участия в социальном проекте для детей с синдромом Дауна «Я могу готовить».

Экзамен. Раскатанные в блины колобки из теста ждут незамысловатых ингредиентов для пиццы. Элементарная для многих нарезка огурцов и сосисок у кулинаров поначалу идёт с трудом, но результатам труда некоторых ребят могли бы позавидовать шеф-повара. И вот на одном из противней тесто выложено в форме сердечка — порадовать любимую маму. Само собой, отправка будущей пиццы в печь становится целым событием.

А в соседнем классе особым кулинарам предстояло показать свои знания в сервировке. И хотя набор простой — чашки, блюдца, ножи и вилки, но «изюминкой» стола оказывается вазочка с живым цветком. Преподаватель рассказывает ребятам, как сложить из салфеток фигуры — «Космос» и «Цветок». После дегустации пиццы, которая, по признанию жюри, удалась, новоиспечённых поваров наградили.

Напрасные страхи

Социальный проект был организован впервые. В течение полугодового курса техникуму помогали волонтёры из отряда «Лучи добра». «У волонтёров была задача — поддержать особых ребят, создать для них дружескую атмосферу. Никаких проблем не было, чтобы кто-то смущался или относился с насмешкой. Больше того — ребята подружились», — рассказала руководитель волонтёрского отряда «Лучи добра» Ольга Хоменко.

По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, за 10 лет деятельности организация «Солнечные дети» добилась весомых успехов. «Благодаря их работе уровень отказов от детей с синдромом Дауна в родильных домах снизился с 85% до 10%. Очень важно, что организация стала площадкой для общения семей, где родители могут получить нужный совет и поддержку. Кроме того, „Солнечные дети“ — давний партнёр министерства, с которым мы вместе воплощаем в жизнь значимые социальные проекты. Так, в 2017 году организация с участием субсидии областного бюджета реализовала проект „Разные возможности — равные права“, направленный на поддержку семей с детьми-инвалидами», — рассказал министр.

Кстати, за всё время обучения родители видели только результат работы, а не сам процесс. Поэтому некоторые не верили, что их дети могут готовить абсолютно самостоятельно. «Когда ребёнок растет, родители привыкают выполнять за него часть действий. Поэтому у детей формируется потребительское отношение: я не могу, сделай за меня. Наша цель была доказать обратное», — рассказала заместитель директора по учебно-методической работе ЕТЭТ Наталья Солодухина.