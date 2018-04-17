Спецрепортаж: Как преобразился лагерь «Артек» после крымского референдума

В следующем году для тысячи детей свои двери откроет лагерь «Солнечный», создание которого было запланировано ещё в 60-е годы ХХ века, однако тогда не хватило ни сил, ни технических возможностей. Сегодня на месте, где раньше был пустырь, около тысячи человек и 200 единиц техники работают над его строительством.

Сегодня на территории «Артека» находятся 10 лагерей, которые они принимают от 150 до 500 человек одновременно. Если в 2014 году здесь отдохнули менее 6 тысяч детей, то уже в 2017 году — уже 39 тысяч детей, таким образом был побит рекорд 1985 года — 36892 ребёнка. Кроме того, за последние четыре года его посетили больше трёх тысяч детей из 62 стран мира.

Артековцы не могли остаться в стороне от ежегодной акции «Тотальный диктант». Пока русские, украинцы и казахи писали текст под диктовку актёра Александра Самойленко на «Артек-арене», 16 детей из семи стран, в том числе Финляндии, Италии, Испании и Греции, писали диктант в отдельной аудитории.