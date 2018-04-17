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Спецрепортаж: Как преобразился лагерь «Артек» после крымского референдума
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Спецрепортаж: Как преобразился лагерь «Артек» после крымского референдума 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
В следующем году для тысячи детей свои двери откроет лагерь «Солнечный», создание которого было запланировано ещё в 60-е годы ХХ века, однако тогда не хватило ни сил, ни технических возможностей. Сегодня на месте, где раньше был пустырь, около тысячи человек и 200 единиц техники работают над его строительством.
Сегодня на территории «Артека» находятся 10 лагерей, которые они принимают от 150 до 500 человек одновременно. Если в 2014 году здесь отдохнули менее 6 тысяч детей, то уже в 2017 году — уже 39 тысяч детей, таким образом был побит рекорд 1985 года — 36892 ребёнка. Кроме того, за последние четыре года его посетили больше трёх тысяч детей из 62 стран мира.
Артековцы не могли остаться в стороне от ежегодной акции «Тотальный диктант». Пока русские, украинцы и казахи писали текст под диктовку актёра Александра Самойленко на «Артек-арене», 16 детей из семи стран, в том числе Финляндии, Италии, Испании и Греции, писали диктант в отдельной аудитории.
Известные люди регулярно приезжают в гости к ребятам, отдыхающим в лагере. По сложившейся традиции каждый почётный гость высаживает дерево на оливковой аллее, свой вклад уже внесли актёр Евгений Миронов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутат Государственной Дума Геннадий Онищенко.
На днях президент Сирии Башар Асад сообщил, что в прошлом году в «Артеке» отдыхали его дети. После возвращения с полуострова сыновья и дочь главы государства лучше стали понимать Россию и рассказали о завершающемся строительстве Крымского моста.
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