Стать победителем в Музее Победы

На базе Музея Победы в летние каникулыначнет работу детско-юношеский городскойклуб полного дня — «Лето побед».

Начиная с 4 июня, каждый будний день Клуб будет принимать ребят школьного возраста, от 8 до 14 лет, с 8:30 до 19:00 часов. Здесь для них подготовлена большаяпрограмма полезных и увлекательных занятий, направленная на развитие творческих и коммуникативных навыков, военно-патриотическое и художественно-эстетическое воспитание.

Эксклюзивная программа, рассчитанная на 1 день, 5 или 10 дней пребывания, включает в себя активный отдых и физкультурно-оздоровительные занятия на территории Музея Победы, квесты на открытых площадках, мастер-классы и развивающие игры. Предусмотрены экскурсии по Музею Победы, работа детского пресс-центра и множество других активностей. Также обеспечивается 4-х разовое питание.

«Проблема занятости детей во время каникул встает перед работающими родителями каждое лето. Предлагая свое решение детского досуга, мы пытаемся максимально использовать это время не только для отдыха ребенка, но и для его развития, формирования личности и приобщения ккультурно-исторической знаниям. И, конечно, самое главное — ребятам у нас никогда не придется скучать», –подчеркнул директор Музея Победы А. Я. Школьник.

Узнать подробности оЛетнем детско-юношеском городском клубе «Лето побед» можно на сайте Музея Победыhttp://victorymuseum.ruили по телефону 8 (499)-449-81-69.