Растут звездами! Дети Юлии Барановской замахнулись на Бродвей

Удалось ли пройти кастинг детям Юлии Барановской и получить билет в мир театра и мюзикла, скоро узнаем.

WMJ.ru: последние новости

Все в сборе! Сергей Жуков показал подросших детей на обложке журнала и рассказал об их первой зарплате

Светлана Лобода больше не скрывает отца своего ребенка Тилля Линдеманна и носит футболку с его изображением

До и после: как комедийная актриса Юлия Франц после выхода «Гоголя» стала главной российской вамп-дивой