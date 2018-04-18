Растут звездами! Дети Юлии Барановской замахнулись на Бродвей 

В Детском музыкальном театре юного актера прошел кастинг детей для участия в международном некоммерческом проекте Broadway Dreams. Конкурсантов, прошедших отбор, ждет работа с настоящими бродвейскими звездами, которые приехали в Москву по приглашению главы «Московского Бродвея» Дмитрия Богачева. На протяжении 10 дней с ребятами будут заниматься вокалом, хореографией, актерским мастерством. А в финале им предстоит выступить с тремя большими шоу-концертами в Культурном центре Людмилы Рюминой для 1500 зрителей. Поддержать конкурсантов пришли Анастасия Стоцкая и Анна Большова — у обеих за плечами главные роли в известных мюзиклах.
Среди участников оказались дети Юлии Барановской. Они хорошо знакомы со сценой. Яна профессионально занимается танцами, а Артем является одним из солистов детской группы «Непоседы». При этом Юлтя подчеркивает, что сейчас для ее детей на первом месте остается школа, а не творчество.
— рассказывает Юлия.
Удалось ли пройти кастинг детям Юлии Барановской и получить билет в мир театра и мюзикла, скоро узнаем.
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Фото:пресс-служба