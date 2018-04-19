Тренировки по бегу и скандинавской ходьбе возобновились в Измайловском парке

Фитнес-клуб «Территория Фитнеса» проводит в парке занятия для жителей района.

В Измайловском парке, начиная с 7 апреля, возобновились бесплатные тренировки для москвичей по бегу и скандинавской ходьбе. Теперь измайловцы и жители других районов Восточного округа смогут записаться в секцию фитнес-клуба «Территория Фитнеса» и несколько часов в неделю заниматься спортом на парковой территории.

Занятия по бегу начинаются в среду в 11.30, а в субботу — в 12.30. а вот скандинавские ходоки начинают тренировки в среду в 10 часов, а в субботу — в 11 часов.

Стоит отметить, что хотя тренировки абсолютно бесплатны, но спортивный инвентарь для скандинавской ходьбы необходимо приносить с собой или брать в пункте проката.

Сбор в Центральной части парка, неподалеку от главного входа (Московский проспект, 2). Телефон тренера: 8 (977) 8491277 — Елена.