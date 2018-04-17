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В библиотеке на Весенней для детей провели «космическую» викторину
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В библиотеке на Весенней для детей провели «космическую» викторину 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
На минувшей неделе в библиотеке № 47 на Весенней для юных читателей провели познавательное мероприятие «Звезды зовут!», приуроченное ко Дню космонавтики.
— Маленькие гости ответили на вопросы «космической» викторины и создали большую модель солнечной системы из воздушных шаров. Дети распутывали «цепочку» загадок о звездном небе, а взрослые участники программы разгадывали кроссворд, состоящий из вопросов по творчеству писателя — фантаста Ивана Ефремова, — уточнили в библиотеке.
Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)
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