В библиотеке на Весенней для детей провели «космическую» викторину

На минувшей неделе в библиотеке № 47 на Весенней для юных читателей провели познавательное мероприятие «Звезды зовут!», приуроченное ко Дню космонавтики. — Маленькие гости ответили на вопросы «космической» викторины и создали большую модель солнечной системы из воздушных шаров. Дети распутывали «цепочку» загадок о звездном небе, а взрослые участники программы разгадывали кроссворд, состоящий из вопросов по творчеству писателя — фантаста Ивана Ефремова , — уточнили в библиотеке. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)