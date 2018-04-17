Ещё
СК возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки во Владимире
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки во Владимире 

АиФ Владимир 55 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Трагедия произошла 11 марта. Девочка принимала ванну. Мама и бабушка начали кричать ей что-то из-за двери, но ответа так и не услышали. Вбежав в комнату, они увидели, что ребенок погружен в воду и не дышит. В ходе проверки следователи выяснили, что она потеряла сознание и утонула.
Как оказалось, в феврале этого года у 13-летней девочки случился приступ. Её госпитализировали в неврологическое отделение. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у подростка могли быть другие заболевания, которые не обнаружили врачи. Они и могли стать причиной смерти.
На данном этапе дается оценка действиям медиков.
АиФ Владимир: последние новости
«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU приглашают на IT-марафон Космический стартап. «Я живу в маленьком городе, и охотно в нём остаюсь…» Московский Пасхальный фестиваль в музее хрусталя имени Мальцовых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение