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Детей с ограниченными возможностями научат рисовать в Староватутинском проезде
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Детей с ограниченными возможностями научат рисовать в Староватутинском проезде 

Управа района Лосиноостровский 46 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Дети с ограниченными возможностями освоят художественные навыки с студии, которая открылась в помещении Первого Московского образовательного комплекса; он расположен в Староватутинском проезде, 6.
— Бесплатные занятия будут проходить раз в неделю по субботам с 10.00 до 12.00, — сообщил представитель РОО «Много детства», по чьей инициативе открыта студия.
Записаться в нее можно по телефону 8 (985) 174-89-43 либо по адресу ул. Летчика Бабушкина, 5. Там же расскажут, какие документы взять с собой. (иб)
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