Детей с ограниченными возможностями научат рисовать в Староватутинском проезде

Дети с ограниченными возможностями освоят художественные навыки с студии, которая открылась в помещении Первого Московского образовательного комплекса; он расположен в Староватутинском проезде, 6.

— Бесплатные занятия будут проходить раз в неделю по субботам с 10.00 до 12.00, — сообщил представитель РОО «Много детства», по чьей инициативе открыта студия.

Записаться в нее можно по телефону 8 (985) 174-89-43 либо по адресу ул. Летчика Бабушкина, 5. Там же расскажут, какие документы взять с собой. (иб)