Тольяттинский полицейский спас ребенка с дрейфующей льдины

Как выяснилось, шестиклассник прыгал по льдинам. Одна льдина стала отплывать от берега. К счастью, неподалеку дежурил инспектор ОДН в речпорту Семен Левин. Он смог дотянуться до ребенка и вытащить на берег.

Коллеги говорят — Семен Левин каждый год спасает детей.

"Года два или три назад он даже сам провалился под воду, спасая мальчика, — вспоминает Алла Нечесова. — Для Семы весной наступает горячая пора: дети каждый год катаются на льдинах. А ведь это очень опасно: льдины часто переворачиваются и ребенок уходит под воду. Хочу еще раз обратиться к родителям: объясните своим чадам, что так баловаться нельзя".