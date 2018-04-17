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Тольяттинский полицейский спас ребенка с дрейфующей льдины
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Тольяттинский полицейский спас ребенка с дрейфующей льдины 

Волга Ньюс 26 минут назад
Как выяснилось, шестиклассник прыгал по льдинам. Одна льдина стала отплывать от берега. К счастью, неподалеку дежурил инспектор ОДН в речпорту Семен Левин. Он смог дотянуться до ребенка и вытащить на берег.
Коллеги говорят — Семен Левин каждый год спасает детей.
"Года два или три назад он даже сам провалился под воду, спасая мальчика, — вспоминает Алла Нечесова. — Для Семы весной наступает горячая пора: дети каждый год катаются на льдинах. А ведь это очень опасно: льдины часто переворачиваются и ребенок уходит под воду. Хочу еще раз обратиться к родителям: объясните своим чадам, что так баловаться нельзя".
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