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Мишонова выступила за ограничение ВИЧ‑диссидентов в родительских правах
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Мишонова выступила за ограничение ВИЧ‑диссидентов в родительских правах 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала инициативу федерального Минздрава о вводе штрафов за пропаганду ВИЧ-диссидентства и предложила ограничивать в родительских правах тех, кто отказывается давать своим детям терапию от ВИЧ.
Ранее Минздрав РФ выступил с законопроектом, согласно которому запрещается распространение информации с призывом отказаться от лечения ВИЧ. Также, по мнению ведомства, необходимо запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства — движения, представители которого отрицают существование ВИЧ. Согласно закинициативе, сайты с такой информацией будут включаться в реестр запрещенных интернет-ресурсов, а за отрицание ВИЧ будут назначаться штрафы.
«Взрослый человек вправе сам принимать решение, лечиться ему или нет. Но отказ от терапии ВИЧ-положительных детей — это преступно. Вместе с введением штрафов за пропаганду ВИЧ-диссидентства необходимо повысить ответственность родителей за отказ от лечения ребенка, возможно, вплоть до ограничения родительских прав, особенно за отказ от терапии на первом году жизни малыша», — сказала Мишонова.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области также отметила, что несколько лет назад в Подмосковье был зафиксирован случай отказа от специфической терапии ребенка. Тогда органы опеки и попечительства смогли добиться госпитализации ребенка через суд.
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