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В Марий Эл более 200 семей обратились за пособием на первого ребенка
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В Марий Эл более 200 семей обратились за пособием на первого ребенка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл с начала года 232 семьи обратились за пособием на первого ребенка. По состоянию на 1 апреля 103 заявителя уже получают выплаты, еще 103 ожидают начисления. Также часть документов находится на рассмотрении.
Всего за первый квартал этого года в Марий Эл зарегистрировано 618 рожденных (усыновленных) первых детей.
Общая сумма расходов на выплату ежемесячного пособия в регионе — 2,32 млн рублей. Размер одного пособия — 9 тыс. 645 рублей.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка в 2018 году имеют семьи со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума, т.е. 15 тыс. 70,5 рублей на каждого члена семьи.
Фото: Денис Кочкин
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