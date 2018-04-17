В Марий Эл более 200 семей обратились за пособием на первого ребенка

В Марий Эл с начала года 232 семьи обратились за пособием на первого ребенка. По состоянию на 1 апреля 103 заявителя уже получают выплаты, еще 103 ожидают начисления. Также часть документов находится на рассмотрении.

Всего за первый квартал этого года в Марий Эл зарегистрировано 618 рожденных (усыновленных) первых детей.

Общая сумма расходов на выплату ежемесячного пособия в регионе — 2,32 млн рублей. Размер одного пособия — 9 тыс. 645 рублей.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка в 2018 году имеют семьи со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума, т.е. 15 тыс. 70,5 рублей на каждого члена семьи.

Фото: Денис Кочкин