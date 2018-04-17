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Китайские и американские врачи проводят бесплатные операции детям из малоимущих семей
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Китайские и американские врачи проводят бесплатные операции детям из малоимущих семей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Нанкин, 17 апреля /Синьхуа/ — Более 100 медицинских экспертов из Китая и Соединенных Штатов Америки проводят операции для 60 детей в больнице города Нанкин /пров. Цзянсу, Восточный Китай/.
По сообщению Народной больницы провинции Цзянсу, данные операции проводятся в рамках медицинской благотворительной программы, которая стартовала в прошлую пятницу и продлится неделю. Она нацелена на детей с врожденными заболеваниями или детей-инвалидов из бедных семей и детских домов.
Это четвертый по счету год, когда китайские и американские специалисты проводят операции в рамках программы «Исцеление любовью» /"Healing with love"/, которая была совместно запущена вышеупомянутой больницей и Фондом детской педиатрии Китая /Children of China Pediatrics Foundation/ в 2015 г.
Ян Синьин страдала от сколиоза, искривления позвоночника, с пятилетнего возраста. По мере того как она росла, болезнь становилась все серьезнее и даже привела к затруднению дыхания.
В прошлом году деформация позвоночника 13-тилетней девочки была бесплатно исправлена командой медиков. По словам учителя Ян Синьин, она была очень застенчивой, но сейчас проявляет больше уверенности и инициативы в школе.
По прошествии трех лет в рамках программы лечение прошли более 200 детей, и было сделано больше 100 бесплатных операций.
"Программа помогает связать выдающихся медицинских экспертов из Китая и США, а также расширить социальное влияние благотворительной деятельности и принести пользу большему числу пациентов", — отметил секретарь парткома больницы Чжао Цзюнь. -0-
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