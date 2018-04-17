Летняя оздоровительная кампания охватит почти 300 тысяч детей в Самарской области

Спорт и тематические занятия — главные составляющие летней оздоровительной кампании в Самарской области. Охватит она почти 300 тысяч детей. В этом году на отдых в летних лагерях выделено 750 млн рублей, это на 50 больше, чем в прошлом. На что пойдут дополнительные средства и какие знания подростки получат на каникулах? Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на комитете по образованию и науке в губернской думе.

75 лет Сталинградской битве, чемпионат мира по футболу, юбилейные культурные и исторические даты — основные темы, которым будут посвящены смены в детских лагерях Самарской области. Вместе с ними пройдут слеты туристов, краеведов, откроется лагерь «Авиатор» и фестиваль добровольцев. В министерстве образования региона считают, что летом ребенок должен быть не только физическим активным, но и проводить время с пользой для ума. Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова отметила: «Будут работать профильные смены, всего 11 тысяч подростков смогут отдохнуть, чему-то новому научиться, поговорить с экспертами, встретиться со своими детьми, соратниками».

В целом, на летнюю оздоровительную кампанию из бюджета региона выделено 750 млн рублей. На 50 млн больше, чем в прошлом году. Сумма выросла за счет улучшения качества питания детей. Также изменилась схема финансирования. Раньше деньги выделялись муниципалитетам. Теперь — сразу летним лагерям. По мнению депутатов, оздоровительную кампанию нужно рассматривать в комплексе. Накопленный за лето эффект следует сохранить в течение года. Важный шаг в этом направлении — общий переход на пятидневку. «Их надо за лето хорошо оздоровить. То, что сейчас губернатор предложил перейти на пятидневку, это будет великое достижение нашего региона. Все школьники будут заниматься по пятидневке, но это не значит, что они будут два дня отдыхать. В субботу этот школьник может заниматься языком, спортом, музыкой. Он ходит в секции, плавание, он может планировать время свое, он может с родителями выехать на дачу, побыть на природе, он будет более самостоятельным», — разъяснил председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Геннадий Котельников

Всего в Самарской области в этом году откроется 681 лагерь. В них отдохнут почти 300 тысяч детей.