Кванторианская эпоха. О рязанском технопарке, где готовят юных ученых

С какого возраста можно всерьез начинать осваивать робототехнику и программирование? Где найдут применение детские научные разработки?

Об этом и многом другом мы беседуем с руководителем детского технопарка Кванториум «Дружба» Антоном Маликовым

Знание — сила

— Антон Юрьевич, сегодня многие родители желают отдать детей заниматься в кванториум и интересуются, с какого возраста принимают, платно или бесплатно?

— В октябре 2017 года мы проводили набор детей с семи лет. В следующем учебном году, то есть с сентября 2018 года, планируется набор детей с 12 лет на бюджетной основе и с семи лет — на коммерческой.

— Есть ли очередь желающих попасть к вам на занятия? Сколько детей занимается сейчас?

— Большая часть бюджетных мест на 2018 год уже занята ребятами, желающими посещать занятия. Часть воспитанников, которые занимались в текущем учебном году, перейдут на занятия в следующем учебном году. Сейчас общая численность ребят — 850 человек.

— Как построено обучение в настоящий момент? Какие направления есть? Какие пользуются большей популярностью?

— Работа с детьми проходит в форме учебных занятий. А направления у нас следующие: робоквантум, аэроквантум, наноквантум, IT квантум, промышленный дизайн. Более всего внимание детей привлекают робототехника и IT-технологии.

— Направления выбирают сами дети? Или не обходится без влияния родителей?

— Выбор — прерогатива исключительно детей. Они всё делают сами.

Научат изобретать

— Сколько дней в неделю и часов в день занимаются ребята? На сколько лет рассчитана программа? Что вы желаете получить на выходе?

— Ребята приходят на занятия один раз в неделю и проводят здесь полтора часа. При подготовке к конкурсам и соревнованиям времени уходит в три-четыре раза больше. Конечно, программа предполагает несколько уровней обучения с разной нагрузкой и делится на модули.

Так, вводный модуль рассчитан на 72 академических часа занятий. Основная задача на этом этапе — привлечь детей к исследовательской и изобретательской деятельности, показать им, что направление интересно и перспективно. Задача педагога — через вводный модуль развить у детей те навыки, которые им потребуются в проектной работе и в дальнейшем освоении программы квантума. Дети учатся делать что-то своими руками, работать с оборудованием, выполнять задания в команде, помогать друг другу.

Углублённый модуль рассчитан также на 72 часа и предполагает специализацию по выбранному направлению, увеличение индивидуальной работы, формирование проектных команд.

Наконец, проектный модуль рассчитан на 144 часа. На этом этапе ребята вплотную подходят к разработке проектов. Затем работы представляют на региональном уровне, а авторов-победителей направляют на всероссийские и международные конкурсы и олимпиады. Самые лучшие проекты рекомендуют к внедрению на предприятиях, которые являются партнёрами «Кванториума».

— Из одного модуля в другой дети попадают автоматически?

— Для перехода на каждый следующий этап обучения необходимо пройти отбор. Ребёнок должен успешно пройти выходной контроль знаний и показать свою высокую заинтересованность в занятиях.

— Что вы рассчитываете получить на выходе?

— Основная ставка — на проектный модуль. Он рассчитан на 200 воспитанников, которые занимаются в «Кванториуме» постоянно. Именно они смогут принимать участие в решении задач промышленности региона, получать реальный опыт и знания, которые пригодятся как при подготовке в вуз, так и в будущей трудовой деятельности.

— Какой-то результат работы — конкретные разработки, проекты, оригинальные решения — уже есть?

— О конкретных разработках говорить пока рано. Сейчас дети осваивают базовый набор знаний и делают командные учебные проекты. Технопарк представляет их на всероссийских конкурсах, а также на мероприятиях внутри. 23 марта, к примеру, ребята из разных квантумов (всего более 50 кванторианцев) представляли свои прототипы проектов на Фестивале роста и партнёрства. В нём также приняли участие 13 промышленных предприятий города. В мае в технопарке пройдёт конкурс технических проектов, на котором ученики смогут защитить свои идеи перед жюри.

— Какие учебные планы на ближайшее будущее?

— В ближайшее время нам предстоит сформировать группы детей проектного модуля и запустить занятия в Hi-tech цехе.

Девочки, вас ждут!

— В основном приходят заниматься мальчики? Или для девочек тоже есть место?

— По статистике, в объединениях технического творчества занимается 95% мальчиков. При этом девочкам мы всегда рады и приглашаем их в технопарк. Хотелось бы достигнуть паритетного соотношения количества мальчиков и девочек на занятиях.

— Наверное, не каждый ребёнок может учиться в технопарке. Дети проходят какой-то отбор? Требуется ли особая подготовка?

— При наборе отдаётся предпочтение старшим школьникам, отличникам в учёбе по точным наукам, победителям и участникам олимпиад по точным наукам, участникам соревнований по робототехнике и техническому творчеству.

Есть мнение, что лишь 15% людей имеют способности в области науки и техники. Попробовать может каждый, продолжают занятия только способные и заинтересованные.

Тем, кто идёт на зачисление, крайне желательно иметь опыт занятий в объединениях технического творчества до начала занятий в «Кванториуме».

— Задачи у «кванториума» далеко идущие — решать приоритетные для промышленности вопросы. Как это выглядит на уровне Рязанского региона?

— В настоящее время мы налаживаем отношения с вузами и промышленными предприятиями. Собираем пул задач и ищем кадровую поддержку.

— Какие профессиональные перспективы для детей дают занятия в «кванториуме»?

— Практический опыт крайне важен. Фундаментальные знания в отрыве от практики крайне плохо усваиваются молодёжью. В «Кванториуме» ребята могут получить опыт и развить навыки, которые пригодятся в будущей трудовой деятельности и, возможно, на собственных предприятиях.

— Недавно шла речь о том, что обучение в детском технопарке должно давать его выпускникам преимущества при поступлении в вуз. Есть ли шанс, что идею реализуют?

— Эта инициатива обсуждалась при подписании соглашений между ведущими университетами региона и «Кванториумом». Я считаю, что идею реализовать возможно. Что и запланировано на следующий учебный год.

Досье

Антон Маликов, руководитель детского технопарка «Кванториум „Дружба“.

В 2010 году окончил Рязанский государственный радиотехнический университет по специальности „информационно-измерительная техника и технологии“, а также с красным дипломом — по специальности „графика“.

Выпускник военной кафедры.

В 2013 году окончил аспирантуру по направлению „Приборостроение“.

Многократный чемпион России в составе команды КБ „Аврора“ по робототехнике.

Руководит „Кванториумом“ с августа 2017 года.