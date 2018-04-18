В каком возрасте стоит превращать ребенка в футболиста: инструкция

Когда отдавать в секцию? Сколько стоит такое удовольствие? Это, пожалуй, главные вопросы, которыми задаются родители еще в самом маленьком возрасте ребенка.

Сразу поясню, что в этой заметке будет изложено мое авторское мнение из разряда «вкусовщинки», но также обращаю ваше внимание, что при написании текста я основывался, в том числе, и на мнении знатоков вопроса. Но прежде всего я ориентировался на свои собственные ошибки, без которых, увы, не обошлось.

Итак, ключевой вопрос. С какого возраста отдавать ребенка на тренировки?

Есть секции, где пытаются учить азам футбола уже с 3 лет. При этом в «Локомотив» берут с пяти, в Академию «Спартак» имени Федора Черенкова отбор начинается с 6 лет. Но тут я сразу оговорюсь: если ребенок более младшего возраста соответствует необходимым начальным требованиями, прежде всего скоростью, ловкостью и внимательностью — тоже приводите его на просмотр! Возможно для него сделают исключение по возрасту.

Но как поступить грамотнее всего? Универсального совета не существует. Я выслушал несколько мнений на этот счет, но если обобщить услышанное, то действовать надо примерно так. С 3 лет — ни в коем случае не отдавать в секцию, а играть со своими ребенком в активные игры, как с мячом, так и без, например, в салочки или догонялки.

Развивайте координацию и ловкость, а также прививайте любовь к мячу. Бросайте ребенку мяч руками и ногами. Пусть он играет с вами, повторяет движения.

Ближе к пяти годам салочки остаются, еще появляются «лисички» (посмотрите в интернете) и смещайте акцент в пользу катания мяча ногами.

С пяти лет также можно начинать упражнения на развитие голеностопа. Ну, и пора задуматься всерьез уже о секции. Как вариант, попробуйте поводить ребенка в обычную неспециализированную районную секцию, чтобы привить любовь к футболу, понять азы.

Но следите за тем, чтобы тренер улыбался, буквально, как сотрудник у «свободной кассы» в хорошем настроении. Наставник должен быть всегда на позитиве. Иначе, вырастит не футболист, а псих какой-нибудь с расшатанной нервной системой.

Не слушайте никого — если тренер кричит — это не ваш тренер, запомните! Прокурорская проверка просто до него не добралась, но уже рядом.

Если на самом начальном этапе всё для вашего сына/дочки (женский футбол тоже футбол) складывается благоприятно, можете привести ребенка на отбор в серьезную школу, например в «Спартак». Больше никуда, собственно, и не водите, только «Спартак». Если за «Спартак» сами не болеете — то просто откажитесь от футбола… шучу.

Если серьезно, выбор нужно делать основательный. В этом возрасте (5−7 лет) роль играет, прежде, всего наставник. Вы ходите к тренеру, а не в конкретную школу. Ищите поближе к дому, чтобы ребенок не уставал от выматывающих поездок через весь город.

Вот, например, в столичной Академии «Спартак» занимается парень из Калуги. Уже полтора года как занимается, причем, несколько раз в неделю. Родители не сдаются, говорят, всё успевают. Но в любом случае — это тяжкий труд.

Ищите приличный клуб. Прошли отбор — хорошо. А если не прошли, что делать? Вам предложат альтернативный вариант, допустим, «Сокол» — это школа-партнер красно-белых. Начнет ребенок прибавлять — его переведут.

Еще хороший вариант, если финансы позволяют, водить в частную школу. Рекламы делать не буду, но в столице такие есть. До 30 тысяч рублей в месяц стоит обучение.

В профессиональных же спортшколах обучение бесплатное. Однако это не значит, что тратиться не придется. Напротив, чем серьезнее уровень, тем, увы, больше трат. К этому нужно подготовиться, да, хотя бы морально.

В следующем своем материале я подробно остановлюсь на экономике детского спорта, отвечу на все волнующие вопросы формата «что, где, почем».

Ну, а на раннем этапе главное, чтобы ребенок получал удовольствие, а не мучился из-за нереализованной мечты его родителей. Возможно, футбол, не ваш вид спорта. А вы своей гордыней губите жизнь, скажем, будущему « Сергею Карякину » (кто не понял, так это шахматист).

Ладно, скоро лето, начинайте тренироваться и готовиться к отборам. На очереди 2012 год рождения. В интернете есть упражнения с предыдущих отборов. Бег на скорость, ведение мяча. Вот ключевое, что надо отрабатывать. Удачи!