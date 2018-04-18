Новый законопроект о детском отдыхе призван сделать летний досуг школьников безопасней

С этого лета правила отдыха в детских оздоровительных лагерях и различных заведениях курортно‐санаторного типа на территории России кардинально меняются. В силу вступает новый закон, который предусматривает повышенную ответственность для организаторов досуга школьных летних каникул, а также для руководства детских рекреационных учреждений, сообщила газета «Известия»

Сообщается, что помимо повышенных мер безопасности обеспечения летнего отдыха детей и подростков, документ также предусматривает и повышенную прозрачность для организаторов летнего отдыха.

Уточняется, что власти каждого региона теперь обязаны размещать на специальных интернет-ресурсах подробную информацию о проверенных организациях и учреждениях, имеющих всю необходимую разрешительную документацию для проведения полноценного детского отдыха.

Более того, закон обязывает каждое детское учреждение заключать с родителями или опекунами ребенка специальный договор, который предоставит гарантии, а также установить ответственность за его безопасность на время пребывания на территории конкретного учреждения.

Уточняется, что теперь вводится и общественный контроль за детским отдыхом. Родные ребенка смогут оперативно направлять свои жалобы и пожелания на те или иные неудобства на территории лагеря в региональные госорганы. В свою очередь, местные чиновники будут незамедлительно проводить проверки и устранять все найденные недочеты.

Тем не менее, несмотря на нововведения, новый закон о детском отдыхе пока не решает некоторые вопросы. По мнению экспертного сообщества, одной из острых проблем в России остается большая дифференциация по стоимости и качеству летнего отдыха детей.

Необходим минимальный стандарт качества. Малоимущим, к сожалению, предоставляют условия низкого качества за меньшую сумму. Знакомые жалуются на то, что сколько они ни отправляли детей по социальным путевкам, условия самые ужасные. Им говорят: «Чего вы хотели за такие деньги?» Детям не нужно пять звезд. Но при этом они должны быть помещены в равные условия

По ее мнению, закон пока также не предусматривает решения главной проблемы — «недостаточности финансирования детского отдыха».

Для детей, родители которых не могут заплатить за дорогой корпус, эта история крайне дискомфортна — она ущемляет их права. Отсутствие равенства, разные условия на территории одного лагеря — большая проблема. Законодательно это никак не регулируется, и в новом законе тоже этого нет. Можно сказать, что это нарушение конституционных норм

— председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Кроме того, законодательные нововведения пока не способны урегулировать и региональные подходы к стандартам качества оказываемых услуг. Вопрос контроля за соблюдением этих стандартов, также, пока остается открытым.

Большинство нарушений связаны, как правило, с персоналом и с невыполнением прямых должностных обязанностей. Несвоевременное прохождение медосмотров, несоблюдение технологии приготовления пищи. Контроля и надзора в этом году будет не больше и не меньше. Количество проверок установлено постановлением правительства № 944 — замначальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

Также новый закон не предусматривает страхования жизни и здоровья ребенка, находящегося на территории детского оздоровительного лагеря или курортного учреждения.

Согласно заявлением российских парламентариев, новый закон о детском отдыхе призван снизить или вовсе свести на нет количество детских травм или несчастных случаев во время летних каникул. Сообщается, что депутаты работали над документом, исходя из трагической истории 14 погибших школьников в июне 2016 года на карельском Сямозере.

Сообщается, что за время прошлогодних летних каникул в стране погибли 632 ребенка. Уточняется, что все они находились без постоянного присмотра взрослых, Поскольку не у каждой семьи была возможность отправить ребенка в лагерь.

В Министерстве социального развития Московской области активно проверяют уставные документы всех организаций отдыха и оздоровления детей Подмосковья. Согласно данным Минсоцразвития области, под госконтроль подпадают и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, работающие в сфере организации детского отдыха на территории региона.