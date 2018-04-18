Прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском саду во Владивостоке

Прокуратура Фрунзенского района горога Владивостока провела проверку по жалобе местного жителя на плохое качество питания в одном из детских садов города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Организация питания для детей в указанном дошкольном учреждении осуществляется ООО «Феникс» на основании заключенного договора.

Доводы заявителя подтвердились. В ходе проверочных мероприятий, проведенных совместно со специалистами Роспортребнадзора, было установлено, что обществом не обеспечивалось надлежащее хранение продуктов питания, предназначенных для детей, а порции некоторых блюд были меньше, чем предусматренных согласованным меню.