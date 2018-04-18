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Прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском саду во Владивостоке
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Прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском саду во Владивостоке 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Прокуратура Фрунзенского района горога Владивостока провела проверку по жалобе местного жителя на плохое качество питания в одном из детских садов города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Организация питания для детей в указанном дошкольном учреждении осуществляется ООО «Феникс» на основании заключенного договора.
Доводы заявителя подтвердились. В ходе проверочных мероприятий, проведенных совместно со специалистами Роспортребнадзора, было установлено, что обществом не обеспечивалось надлежащее хранение продуктов питания, предназначенных для детей, а порции некоторых блюд были меньше, чем предусматренных согласованным меню.
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