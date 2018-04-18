Новый спортзал для детей с ограниченными возможностями открыли в Находке

Специализированный реабилитационный тренажерный зал появился в Находке благодаря проекту «пРОСТо я особенный». Он направлен на реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проект поддержан Фондом президентских грантов РФ и реализуется в сотрудничестве реабилитационного центра, благотворительного фонда «Забота», а также при поддержке предпринимателей Находки.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края, на реализацию проекта фонд «Забота» выиграл 1,6 миллиона рублей.

В тренажерном зале могут заниматься дети с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями. Занятия будут проводить врач по лечебной физкультуре, тренер по адаптивной физкультуре, массажист. Работать с детьми и родителями помогут психологи социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос».

По словам директора СРЦН Марины Игнатовой, проект направлен на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, которые смогут продолжить реабилитацию после курса реабилитации в «Альбатросе».

«Ранее получить бесплатную качественную помощь по лечебной физкультуре маленькие жители Находки могли только у нас в центре. С начала года такую помощь получили более 50 малышей с различными мышечными дисфункциями. И каждый раз после окончания курса для родителей вставал вопрос продолжения занятий по лечебной физкультуре. Это необходимо для закрепления результата, чтобы не потерять приобретенные навыки адаптации. С появлением нового спортзала проблема решена», — резюмирует Марина Игнатова

Как отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева , новый спортзал для детей с ограниченными возможностями — яркий пример государственно-частного партнерства в социальной сфере.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин называет развитие социального предпринимательства, поддержку и социально-ориентированных НКО — долгосрочными приоритетами государственной политики. Глава государства призывает регионы активнее привлекать некоммерческие организации к исполнению социальных услуг.

Среди НКО Приморья самые популярные направления деятельности — это социальное обслуживание населения, наука и образование, охрана здоровья граждан.

По итогам первого конкурса в 2017 году гранты на свои проекты получили семь приморских организаций. Общая сумма выигранных грантов — 11,7 миллионов рублей. Победителями второго конкурса стали более 30 организаций из Приморья.