В Самаре на реке Волге несколько подростков оказались на дрейфующей льдине

Во вторник, 17 апреля, около 19:00 очевидцы сообщили, что на первой очереди набережной на реке Волге подростки находятся на льдине на открытой воде, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

На место происшествия для спасения подростков выехали на катере спасатели Центральной спасательной станции. Ребят сняли с льдины, подняли на борт и доставили на спасательную станцию, где передали сотрудникам полиции и родителям.

На этот раз все окончилось благополучно, но могло быть и иначе. Спасатели предупреждают, что выход на лед в период ледохода строго запрещен, и призывают не допускать детей к реке без надзора взрослых. В период паводка, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, поэтому запрещайте им играть у воды, не разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Предупредите детей об опасности.