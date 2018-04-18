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В Самаре на реке Волге несколько подростков оказались на дрейфующей льдине
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В Самаре на реке Волге несколько подростков оказались на дрейфующей льдине 

АиФ-Самара 40 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 17 апреля, около 19:00 очевидцы сообщили, что на первой очереди набережной на реке Волге подростки находятся на льдине на открытой воде, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
На место происшествия для спасения подростков выехали на катере спасатели Центральной спасательной станции. Ребят сняли с льдины, подняли на борт и доставили на спасательную станцию, где передали сотрудникам полиции и родителям.
На этот раз все окончилось благополучно, но могло быть и иначе. Спасатели предупреждают, что выход на лед в период ледохода строго запрещен, и призывают не допускать детей к реке без надзора взрослых. В период паводка, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, поэтому запрещайте им играть у воды, не разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Предупредите детей об опасности.
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