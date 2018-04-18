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В Петербурге двухлетняя девочка напилась геля для стирки белья
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В Петербурге двухлетняя девочка напилась геля для стирки белья 

АиФ Санкт-Петербург 23 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки белья, передают «Невские новости». Инцидент произошел в Северной столице 18 апреля.
По предварительным данным, родители ребенка отвлеклись и не заметили, как их дочь пьет средство из бутылки. Малышка успела отхлебнуть немного геля, но и этого хватило для ухудшения самочувствия.
Девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление.
В настоящее время маленькая пациентка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что семья, в которой растет ребенок, полная, на учете в полиции и органах опеки не состоит.
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