В Петербурге двухлетняя девочка напилась геля для стирки белья

В Петербурге двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки белья, передают «Невские новости». Инцидент произошел в Северной столице 18 апреля.

По предварительным данным, родители ребенка отвлеклись и не заметили, как их дочь пьет средство из бутылки. Малышка успела отхлебнуть немного геля, но и этого хватило для ухудшения самочувствия.

Девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление.

В настоящее время маленькая пациентка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.