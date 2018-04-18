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В Югре стартовал проект для детей «Помоги себе сам»
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В Югре стартовал проект для детей «Помоги себе сам» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
При поддержке Департамента культуры Югры в округе запустили просветительский и образовательный проект «Помоги себе сам», направленный на детей дошкольного и школьного возраста.
Реализовать этот проект намерен театр куклы и актёра «Теремок» в Ханты-Мансийске. По задумке актёры театра поставят спектакль «Пожарный надзор», с которым будут ездить по населённым пунктам Югры, показывая детям преставление и одновременно обучая правилам безопасности, в том числе и пожарной.
«Такие проекты способствуют полному усвоению детьми правил пожарной безопасности. Участвуя в театрализованных представлениях, дети с помощью взрослых разбираются, как вести себя в сложном мире «опасностей», — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.
Ранее «Теремок» и Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре создавали подобного рода проекты. Первая совместная работа театра и ведомства была представлена детской публике 10 лет назад. Этот опыт было решено повторить, так как дети через игры и наглядные ситуации на сцене лучше усваивают и понимают правила пожарной безопасности.
В течение спектакля важно не только научить ребёнка основам безопасности жизнедеятельности, но ещё и рассказать о героических профессиях пожарного, спасателя, полицейского.
Отметим, театр «Теремок» — это маленькая команда единомышленников, которая курирует по городам, посёлкам и деревням округа, показывая спектакли и сценки, чтобы осчастливить детей в труднодоступных посёлках.
«Миссия нашего театра — принести хоть какую-то пользу. Мы можем работать с куклами, можем работать живьем, можем показать, как это сделать» — прокомментировала деятельность театра «Теремок» его создатель Ольга Лазарева.
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