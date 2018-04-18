Детская заболеваемость гриппом в Воронежской области по-прежнему превышает эпидпорог 

Хотя ситуация явно улучшается. Детская заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области по-прежнему превышает эпидпорог — на 4,8%, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения воо вторник, 17 апреля. Хотя заболеваемость явно пошла на спад. Именно из-за заболевших детей в возрасте от 7 до 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Воронеже превышен на 1,8%, хотя в целом по области наконец-то стал меньше эпидпорога — на 2,7%. Всего за неделю с 9 по 15 апреля к врачам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 9 тыс. человек, из них почти 5,2 тыс. — дети. По сравнению с предыдущей неделей количество больных на 27,3%, уточнила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Екатерина Трещикова.