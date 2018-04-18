Тюменские лагеря готовятся к приему ямальских детей

Этим летом юных ямальцев традиционно ждут лагеря Тюменской области. Всего в регионе к работе в летнюю оздоровительную кампанию готовятся более 600 лагерей, в которых отдохнут порядка 134 тыс. детей. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в летних оздоровительных учреждениях находятся на особом контроле.

Большое внимание уделяют организации питания, условиям размещения детей и подростков, контролю над материально-техническим оборудованием оздоровительных учреждений и организации водоснабжения. Областная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних оценивает готовность учреждений к оздоровительной кампании. Планируют заключить около 650 договоров на поставку пищевых продуктов, проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акарицидную обработку территории летних оздоровительных учреждений.

В этом году также проведут одномоментную противоклещевую обработку всех территорий оздоровительных лагерей. От опасных насекомых защитят более сотни гектаров. За безопасность оздоровительных лагерей отвечает областной департамент здравоохранения. Ведомство занимается вопросом обработки прилегающих к лагерям зеленых территорий. За необработанную от клещей территорию грозит административная ответственность. Так, должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей, юридическое — от 10 до 20 тысяч рублей или приостановить деятельность организации на 90 суток. Отметим, уже начался подбор подрядчиков на проведение работ по дезинсекции.

По информации окружного департамента молодёжной политики и туризма, заявочная кампания стартовала на Ямале 1 марта и уже распределено более половины путевок.