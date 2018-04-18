Мы нацелены научить ребенка работать: как устроена школа для одаренных детей в Махачкале

Мурада Кажлаева имеет уникальную направленность. Ее основной задачей является выявление и укрепление талантов у детей. В нее вошло много детей, но единицы вышли в качестве выпускников. О строгом отборе, сложностях с родителями и судьбе выпускников рассказала заведующая образовательным учреждением Гаджиева Елена.

Как проходит отбор детей в вашу школу и какие параметры необходимы?

В класс раннего эстетического развития мы принимаем детей без специального отбора с 4,5 до 6 лет. Дети приходят с родителями, мы им предоставляем два пробных занятия. В случае если ребенок социально адаптирован и может работать в коллективе, то он остается. Но бывают случаи, когда приходят дети домашние, которые не ходили в детский сад и редко контактировали с другими детьми, то с ними возникают трудности. Также мы не принимаем неработоспособных детей, потому что нам нужно работать на результат, неготовые к обучению дети мешают работать в группе другим.

Чему обучаются ученики в группах?

В группе не больше 7 человек. У них 4 предмета — изобразительное искусство, ритмика, музыка и английский язык. Занятия проходят по понедельникам, четвергам и пятницам.

Эти группы ориентированы на то, чтобы в дальнейшем ученики, родители и педагоги поняли, в каком направлении в дальнейшем нужно развивать ребенка.

Как уложиться ученику в этот график, если ему необходимо идти также в общеобразовательную школу?

Сейчас, допустим, пересменка. Наша 1-я смена сейчас пошла домой на обед, после чего направится в общеобразовательную школу, а вторая смена еще со школы не пришла.

Если ребенок совершенно асоциальный, но у него есть дар или талант, то что в этом случае вы предпринимаете, были ли такие случаи?

Были. Только в этих группах они не уживаются, но родители могут прийти, когда детям исполнится 6 лет. Это хороший возраст для того, чтобы уже определиться.

У нас в пианисты и скрипачи детей старше 7 лет не берут — это связанно с особенностями физического развития. А вот в духовики и вокалисты наоборот принимают с 8-9 лет. У каждого отделения свои особенности.

Сталкивались ли вы с недопониманием родителей этих условностей?

Были случаи, когда родитель приходит с совсем еще маленьким ребёнком и сообщает, что малышу два с половиной, он очень развит, и мы хотим в школу. Я считаю, что это ненужная спешка, потому что ребенок недополучает то, что он должен получить в семье. Элемент семейного воспитания и образования должен развиваться, а с чрезмерной спешкой он упускается, это мое личное мнение не основанное на каких-либо педагогических исследованиях. Детей в возрасте 4,5 мы берем, потому что дети разные бывают. Приходят такие, которые в таком возрасте просто пахари, вот они просто садятся и работают.

Часто такие случаи бывали?

Есть дети, процент достаточно высок. Мы здесь нацелены научить ребенка работать, чтобы он понимал, что такое работа.

Дети сами приобретают инструменты для работы?

Ситуация такая: инструментами школа обеспечена на хорошем уровне.

Что касается инструментов дома у детей — это родительская забота. Увы, бывают случаи, когда родители говорят, что приобретут инструмент, в случае если в процессе занятий ребенок будет преуспевать. Когда возникает такой разговор, я сразу обозначаю что: когда отдаете ребенка в первый класс, вы покупаете ему азбуку, зачем? Не покупайте, посмотрите, а вдруг не получится и не пригодится азбука. Это говорит о том, что ценность музыкального образования не каждый родитель понимает.

Я не считаю, что это особенность нашего региона, я считаю, что это особенность людей, которые к искусству, скажем, не имели отношения, но ребенок им не дает покоя и они не понимают, что с этим нужно что-то делать, приходят сюда.

Если к концу первой четверти инструмент не обретается, мы расстаемся с этим ребенком. Какой бы он ни был замечательный и талантливый. Плохой исход ситуации говорит о том, что родители привели ребенка только для общего развития.

В класс фортепьяно, например, нет необходимости приходить со своим инструментом. У нас есть чудесные рояли: 3 Yamaha и большой концертный Bechstein.

Что касается художников, там все понятно. Но в любом случае капиталовложение у художников все же выходит по итогу дороже. Инструменты приобретаешь однажды, а материалы для работы художникам требуют постоянного обновления.

Значит необходимо еще и перевоспитание родителей?

Вы знаете, это самое тяжелое дело. Воспитанием родителей заниматься невозможно, поэтому у нас остаются самые стойкие. Статистика такова, что на самых сложных отделениях, таких как фортепьяно или скрипичном отделении, учатся дети в основном, чьи родители окончили музыкальную школу или сейчас продолжают иметь отношение к музыке. То есть это люди, которые понимают, что это такое и что за этим следует.

Ученики школы участвуют в междугородних или международных конкурсах?

В 2012 году мы сами впервые провели международный фестиваль «Это песня моя и твоя». Это мероприятие проводится каждый четный год. В первый раз на фестивале было немного участников, но ценность этого фестиваля была в том, что Мурад Магомедович пригласил своих друзей музыкантов из других городов и стран. Это способствовало участию наших детей не только на территории республики.

Наши дети были и в Астрахани, были в Пятигорске на конкурсе пианистов им. Василия Сафонова. Также мы подавали заявку на «Щелкунчик» и «Синюю птицу» (международные конкурсы).

В заочных конкурсах участвуют наши художники и очень часто получают различные места.

А кто оплачивает выездные конкурсы?

Раньше оплачивала полностью школа, а сейчас частично. Допустим, наша школа оплачивает проживание и питание, а родители дорогу. По-хорошему, конечно, было бы чудесно, если бы школа могла себе это позволить, потому что у родителей может быть разный достаток.

По окончании обучения в школе, куда определяются ваши выпускники?

В прошлом году у нас было 11 выпускников, из них 8 музыкантов и 3 художника. К сожалению, все художники и два музыканта не продолжили обучение. А 6 учеников продолжили обучение в Саратове, Ростове, Ставрополе и в нашем музыкальном училище.

А в этом году я пока еще не знаю как будут сориентированы наши выпускники дальше. Ведь не каждый родитель готов отправить 15-летнего ребенка в другой город.

Какие нормативы сдают будущие выпускники и получают ли они документ об окончании школы?

Наши выпускники, например, художники, сдают презентацию — это триптих, к которому необходимо подойти с философско-мировоззренческим обоснованием. Каждый ученик защищает свою работу, объясняет комиссии, почему он выбрал то или иное направление. Музыканты сдают специальность — это 3 произведения на инструменте, музыкальную литературу-защиту дипломной работы, сольфеджо и теорию музыки. Это получается три госэкзамена.

В результате успешной сдачи экзаменов будет выдано свидетельство об окончании нашей школы.

Скоро начнутся школьные каникулы, отдых детям необходим, чтобы потом систематично вернуться за парты. Но за какую парту решать не только детям.

Френсис Бэкон писал: «Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий» и если вы с ним согласны, то пора бы задуматься о том, в какое русло нужно направить силы и энергию ребенка. Выбор может быть совершенно разным, важно найти то, что понравится вашему ребенку и что будет ближе его образу жизни и особенностям характера. А в дальнейшем наша редакция обязательно расскажет о других школах республики. И, кстати, мы принимаем заявки.

Фото: Абдурахманова Патимат