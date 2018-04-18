К концу 2018 года в Кирове откроются шесть новых детских садов

В них предусмотрены группы для детей раннего возраста от двух месяцев до трех лет.

Об этом сообщили в областном правительстве. На днях там прошло совещание, посвященное строительству детских садов.

Отметим, что городской администрацией уже разработана и согласована с правительством соответствующая Дорожная карта. Сформированы земельные участки, за исключением одного — в микрорайоне «Елки парк».

По мнению специалистов, он не подходит под строительство социального объекта. Дмитрий Курдюмов поручил администрации города в короткие сроки произвести замену участка и внести соответствующие изменения в Дорожную карту.

«Нужно проанализировать, где есть свободный земельный участок, наиболее приближенный к жилой застройке и к жителям города, нуждающимся в дошкольных образовательных учреждениях. Он должен отвечать всем срокам Дорожной карты и планам мероприятий», — подчеркнул заместитель председателя правительства области.

Планируется, что в шести детских садах с ясельными группами будет выделено 720 мест для детей в возрасте до трех лет, а от трех до семи лет — не менее 800 мест. Таким образом, до начала 2019 года есть возможность полностью ликвидировать очередь в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 3 до 7 лет и максимально сократить число желающих устроить детей в ясельные группы, подчеркнули в правительстве.

На 2018-2019 годы на строительство детсадов региону из федерального бюджета будет выделено более 1 млрд рублей (600 млн на 2018-ый и 400 млн на 2019 год) при пятипроцентном софинансировании из областного бюджета.

Застройщиков администрация города определит через конкурс. Аукционы будут объявлены до 1 июля.

Фото — kursktv.ru