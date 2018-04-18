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Активисты «Единой России» проверят состояние детских площадок после зимы
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Активисты «Единой России» проверят состояние детских площадок после зимы 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
18 апреля активисты НРО партии «Единая Россия» совместно с представителями районных администраций Нижнего Новгорода проведут рейд по проверке готовности детских спортивных площадок к весенне-летнему сезону. Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности отдыха детей и профилактики детского травматизма.
После зимнего периода муниципальные службы и управляющие компании должны привести детские комплексы в порядок: очистить территорию, отремонтировать сломанные элементы, покрасить конструкции и т.д.
Активисты проверят техническое состояние сооружений и покрытий, надежность устройств, пообщаются с родителями и детьми.
По итогам мониторинга будет составлен перечень нарушений и направлен в соответствующие инстанции для устранения недостатков, а сроки и качество работ будут контролироваться активистами Партии.
Отметим, что данный вопрос стоит на особом контроле НРО «Единой России» и подобные рейды будут проводиться регулярно на территории всего региона.
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