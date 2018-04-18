Активисты «Единой России» проверят состояние детских площадок после зимы

18 апреля активисты НРО партии «Единая Россия» совместно с представителями районных администраций Нижнего Новгорода проведут рейд по проверке готовности детских спортивных площадок к весенне-летнему сезону. Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности отдыха детей и профилактики детского травматизма.

После зимнего периода муниципальные службы и управляющие компании должны привести детские комплексы в порядок: очистить территорию, отремонтировать сломанные элементы, покрасить конструкции и т.д.

Активисты проверят техническое состояние сооружений и покрытий, надежность устройств, пообщаются с родителями и детьми.

По итогам мониторинга будет составлен перечень нарушений и направлен в соответствующие инстанции для устранения недостатков, а сроки и качество работ будут контролироваться активистами Партии.

Отметим, что данный вопрос стоит на особом контроле НРО «Единой России» и подобные рейды будут проводиться регулярно на территории всего региона.