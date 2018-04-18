Оставленная без присмотра двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки в Петербурге

В Санкт‐Петербурге двухлетний ребенок выпил гель для стирки белья. Родители оставили маленькую девочку без присмотра, сообщила «Фонтанка.ру»

Инцидент произошел днем 17 апреля на улице Металлистов. Пострадавшую доставили в пятую детскую горбольницу. Врачи диагностировали ей острое отравление. Ребенка сопровождали мать и отец, которые и помогли медикам установить анамнез.

Выяснилось, что девочка какое-то время находилась одна. Добравшись до бутылки геля для стирки, она его выпила.

На данный момент состояние малышки оценивается как стабильное.

После проведенных исследований экспертам удалось установить вещество, которым отравились тувинские подростки. Молодые люди выпили жидкость, содержащую этиленгликоль. При попадании в организм он может спровоцировать тяжелые последствия, вплоть до смерти.