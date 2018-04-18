Отец девятерых детей случайно узнал, что всю жизнь бесплоден

Житель марокканского города Сиди-Слиман случайно узнал о своем бесплодии уже после того, как его супруга родила ему девятерых детей.

Уролог, обследовавший пожилого профессора в связи с обнаруженной на правом яичке кистой, обнаружил, что его пациент был бесплоден с юности. Тот сначала не поверил ему, но на всякий случай сделал тесты в других клиниках — и все подтвердили удивительный диагноз.

Мужчина прожил с женой 35 лет. Теперь он хочет развестись, отречься от всех детей и подать на жену в суд.

Если женщину признают виновной в супружеской измене, то по марокканским законам посадят в тюрьму.