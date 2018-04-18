Ещё
Отец девятерых детей случайно узнал, что всю жизнь бесплоден
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец девятерых детей случайно узнал, что всю жизнь бесплоден 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Житель марокканского города Сиди-Слиман случайно узнал о своем бесплодии уже после того, как его супруга родила ему девятерых детей.
Уролог, обследовавший пожилого профессора в связи с обнаруженной на правом яичке кистой, обнаружил, что его пациент был бесплоден с юности. Тот сначала не поверил ему, но на всякий случай сделал тесты в других клиниках — и все подтвердили удивительный диагноз.
Мужчина прожил с женой 35 лет. Теперь он хочет развестись, отречься от всех детей и подать на жену в суд.
Если женщину признают виновной в супружеской измене, то по марокканским законам посадят в тюрьму.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кишечной инфекцией заболели 15 ульяновских школьников Воспитанники детского сада в Сыктывкаре отравились продукцией из Марий Эл Малышке из Новосибирска, которую жестоко избила медсестра, ищут родителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир18
Что стало с экс-участниками «Дома-2»2
Секс по-настоящему в кино32
12 ляпов в новом «Простоквашино»
Самые странные факты об Иване Урганте11
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение