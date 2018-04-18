Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к председателю Верховного Суда России 

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление «Об обращении к Председателю Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедеву».
В Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилась гражданка Юлия Олеговна Шик с просьбой оказать содействие в возвращении к ней двух ее несовершеннолетних детей. В прошлом году ее муж — Андрей Зайцев увез детей за границу, что стало началом их продолжительной разлуки с матерью, длящейся до сих пор.
Ее заявление о расторжении брака и определении места жительства детей рассматривается Ленинским районным судом Санкт-Петербурга, при этом отцом детей был подан встречный иск. Согласно определению суда до вынесения решения дети должны проживать с отцом, а видеться с матерью могут лишь два часа в неделю в присутствии психолога.
Два ходатайства матери о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка были отклонены.
«Налицо явное нарушение родительских прав и российского законодательства. К сожалению, этот случай — далеко не единичный. Поэтому в нашем обращении мы переходим от частного случая к общему принципу — защите прав материнства и детства, -прокомментировал принятый документ председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. — Мы просим председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева взять рассмотрение данной категории дел под личный контроль, обратив внимание судей судов общей юрисдикции на проблему отказов в привлечении к рассмотрению дел уполномоченных по правам ребенка. Законодательное собрание Санкт-Петербурга также будет держать это дело на особом контроле. Мною направлены обращения начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокурору Санкт-Петербурга, а также в Комитет по образованию с просьбой защитить права матери и детей и разобраться с совершенными в отношении них правонарушениями».