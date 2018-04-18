Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к председателю Верховного Суда России

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление «Об обращении к Председателю Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедеву».

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилась гражданка Юлия Олеговна Шик с просьбой оказать содействие в возвращении к ней двух ее несовершеннолетних детей. В прошлом году ее муж — Андрей Зайцев увез детей за границу, что стало началом их продолжительной разлуки с матерью, длящейся до сих пор.

Ее заявление о расторжении брака и определении места жительства детей рассматривается Ленинским районным судом Санкт-Петербурга, при этом отцом детей был подан встречный иск. Согласно определению суда до вынесения решения дети должны проживать с отцом, а видеться с матерью могут лишь два часа в неделю в присутствии психолога.

Два ходатайства матери о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка были отклонены.