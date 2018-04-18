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Ю. Чайка: Более 20 несанкционированных лагерей отдыха закрыли в 2017 г.
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Ю. Чайка: Более 20 несанкционированных лагерей отдыха закрыли в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 20 несанкционированных лагерей отдыха было закрыто в 2017 г. в связи с исками прокуроров. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
«В период летней оздоровительной кампании 2017 г. ряд организаций, частных лиц не отказались от попыток организовать отдых людей в неприспособленных для этого местах без разрешительной документации. Все они нами пресечены. По искам прокуроров закрыты более 20 несанкционированных лагерей отдыха», — сказал Ю. Чайка.
Генпрокурор добавил, только в Южном федеральном округе было возбуждено три уголовных дела.
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