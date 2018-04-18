Ю. Чайка: Более 20 несанкционированных лагерей отдыха закрыли в 2017 г.

Более 20 несанкционированных лагерей отдыха было закрыто в 2017 г. в связи с исками прокуроров. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

«В период летней оздоровительной кампании 2017 г. ряд организаций, частных лиц не отказались от попыток организовать отдых людей в неприспособленных для этого местах без разрешительной документации. Все они нами пресечены. По искам прокуроров закрыты более 20 несанкционированных лагерей отдыха», — сказал Ю. Чайка.

Генпрокурор добавил, только в Южном федеральном округе было возбуждено три уголовных дела.