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В Орле росгвардейцы нашли убежавшего мальчика
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В Орле росгвардейцы нашли убежавшего мальчика 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 17 апреля, к правоохранителям за помощью обратилась жительница Орла. Ее девятилетний сын пропал с детской площадки у дома на улице 7 Ноября.
Женщина подробно описала приметы ребенка, пояснила, во что он был одет. На место прибыл патруль Росгвардии. Мужчины начали прочесывать прилегающие дворы. Ребенок был найден через 20 минут. Его встретили у дома №8 по улице Салтыкова-Щедрина.
Мальчик пояснил, что просто гулять он решил в этот раз дальше, чем было разрешено. Ребенок передан сотрудникам полиции ПДН, сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Орловской области.
Напомним, 21 января город Ливны Орловской области был взбудоражен известием, что пропал шестилетний мальчик. Ребенок гулял во дворе у дома 209 «Б» по улице Мира и исчез. Оказалось, что он пошел гулять со старшим товарищем и оказался в части города, которую совсем не знал. Ребенок растерялся и не смог найти дорогу к дому.
Сообщение В Орле росгвардейцы нашли убежавшего мальчика появились сначала на РИА 57.
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