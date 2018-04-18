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Беспредел в школьной столовой
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Беспредел в школьной столовой 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Душераздирающая история в очередной раз поступила из легендарной 57-й школы Москвы, где учились многие знаменитые люди. Оказывается, там работают бездушные люди, которые отказываются бесплатно кормить детей продюсеров телеканала «Дождь».
Беда только в том, что знающие люди говорят, будто наличку там в столовых уже никто не берет. Будто там давно уже специальные электронные карточки, по которым и кормят. И денежку на эту карточку можно кинуть в любой момент.
Конечно, тут дело в том, наверное, что это школа № 57. В обычных школах, не для детей кретативных продюсеров и прочих сливок рукопожатного общества, ребенка запросто накормят в долг. Но тут нужно учитывать, что это именно школа № 57. Если вы понимаете о чем я.
Если говорить серьезно, то в школе есть протоколы на этот счёт — их доводят и до детей, и до родителей на собрании. Ребенку в таком случае нужно подойти к учительнице, и все решится достаточно быстро. Также учительнице, а не работнику столовой, мог позвонить и папа.
Вообще, Мотя — легендарный ребенок. Этим летом он барыжил в детском лагере, например.
И вот, юный барыга оказался без денег в один прекрасный момент. И не смог поесть в столовой. Более того, ему спустя веря об этом бизнесе напомнили.
Пришла беда — отворяй ворота. Нагревший сына тренера на 200 рублей ученик 57 школы теперь торчит и тренеру по теннису. Нет, нам, ватникам, не понять мир высокой духовности креативных продюсеров дождя и их отпрысков.
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