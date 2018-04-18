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Воспитанники детского сада в Сыктывкаре отравились продукцией из Марий Эл
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Воспитанники детского сада в Сыктывкаре отравились продукцией из Марий Эл 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
12 апреля в одном из детских садов Сыктывкара было зарегистрировано 47 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Из них 46 заболевших — дети, один случай — среди персонала, сообщает роспотребнадзор Коми.
Обратившиеся к медикам жаловались на боли в животе, рвоту и высокую температуру. По предварительным данным, у них выявлен сальмонеллез в сочетании с ротавирусами. Вероятная причина произошедшего — распространение инфекции в пищеблоке детского сада.
ДНК сальмонеллы выявлены в курином мясе производства птицефабрики Марий Эл. Также зараженной оказалась говядина из Кирова.
В Управления Роспотребнадзора по Кировской области и Республике Марий Эл направлены необходимые документы для организации внеплановых проверок.
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