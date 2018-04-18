Владислав Бермуда: дети — единственные, на ком никто никогда не экономит, даже в кризис

Владислав Бермуда

Каждый родитель хочет, чтобы жизнь его ребенка была лучше, чем у него: игрушки, которых в нашем детстве не было, учеба у лучших педагогов, спорт, путешествия, жилищные условия. Люди, у которых есть дети, никогда не будут экономить на ребенке. Дети — цветы жизни. Это можно использовать в своем бизнесе.

Контактный зоопарк — увеличение числа посетителей

В контактный зоопарк детишки проходят смотреть на животных. Их можно потрогать, погладить, покормить. Я недавно консультировал владельца зоопарка, которых очень хотел, чтобы к нему ходило больше людей.

Исходные данные в его бизнесе:

Входной билет детский — 250 руб.

Входной билет взрослый — 250 руб.

Клиент возвращается в среднем через 1 месяц после первого посещения.

Вот что я предложил сделать:

Билеты для ребенка оставить 250 рублей, только не продавать их, а раздать в детские сады и школы, чтобы директор или заведующая вручили их детям в качестве поощрения. Директор или завуч согласится на это, так как ей тоже выгодно поднять статус школы в глазах родителей и детей.

Только на билете нужно прописать, что по одному билету может пройти 1 ребенок 1 раз. Возраст ребенка по билету — до 10 лет.

Получив этот билет в детском саду или в школе, радостный ребенок сообщает маме: «Ура, мы идем в контактный зоопарк!». Следовательно, мама идет с ребенком, покупая при этом билет для взрослого, чтобы войти самой. Стоимость взрослого билета 350 рублей.

Так контактный зоопарк может получить огромный трафик посетителей. Заработок будет осуществляться с продажи билетов взрослым, реализации напитков, попкорна, сувениров и корма для животных.

Туристический бизнес — расширение клиентской базы за счет детей

Точно так же, как в примере с зоопарком, можно распространить подарочные сертификаты на бесплатную поездку в какое-то недорогое направление. Спортивные секции, школы, детские сады, кружки по интересам, центры дополнительного детского образования (английский язык) — ваши партнеры.

Главное, чтобы дети были не старше 5-го класса. Естественно, такой маленький ребенок один никуда не поедет. Сертификаты должны выдаваться не просто так, а в качестве поощрения за какие-то заслуги.

Радостный ребенок сообщает родителям, что ему дали путевку. Родители идут в турагентство. Здесь главное предложить что-то еще, так как люди заинтересованы в отпуске.

Эта технология позволяет создать мощный поток клиентов в турагентство. Самое главное, что семейные люди больше предпочитает комфорт и удобства, чем сумасшедшие горячки неважно, куда и как.

Стоматология

Чтобы привлечь людей в стоматологию, правильным шагом будет договориться со школами и садиками о бесплатной лекции «Как ухаживать за полостью рта в домашних условиях или как правильно чистить зубы».

Детский стоматолог приходит, проводит лекцию, а после выдает приглашение на бесплатный осмотр и дает зубную щетку с логотипом. Можно распечатать специальные маленькие календари (естественно с лого), чтобы ребенок отмечал факт чистки зубов.

Редко какая мать не воспользуется возможностью бесплатно показать полость рта ребенка доктору. Главное, чтобы клиент пришел в поликлинику, там уже дело сервиса, выгодных предложений и прочего.

Зоомагазин

Сколько стоит одна золотая рыбка? Не дороже 50 рублей. Точно так же возле школы или садика нужно раздать детям в подарок 1 золотую рыбку в пакетике.

Ребенок принесет ее домой. Маме придется купить корм и небольшой аквариум. Это недорого. Но самое главное — с помощью домашних животных ребенок учится ухаживать за кем-то, следить и нести ответственность. Мама еще и обрадуется, что не принес котенка или щенка, а всего лишь рыбку.

Спорт для детей — мощная добавочная ценность к покупке коттеджного участка

Кто является покупателем коттеджа? Явно это семейные люди, а в любой семье рано или поздно появляются дети. Можно стимулировать спрос на квартиры в строящемся микрорайоне или коттеджном поселке наличием спортивной секции от олимпийского чемпиона.

Олимпийские чемпионы (те, у кого 2, 3 место), как правило, с удовольствием преподают у детей, если их пригласить. Поэтому при продаже объектов недвижимости можно договориться об открытии спортивной секции рядом или в этом районе. Нужно давать сертификат на полгода посещения секции бесплатно при покупке квартиры.

В новых районах всегда есть нехватка спортивных, досуговых и образовательных учреждений. Этим можно воспользоваться, и дать мощную добавочную ценность при покупке товаров.

Один из самых распространенных инструментов маркетинга и рекламы — придать продаже яркую эмоциональную окраску. Если человек может отказать в чем-то себе, то на своем ребенке он не сэкономит. Ведь видеть радость ребенка, понимать, что вкладываешь в него всего себя, давать лучшее — бесценно.

Владислав Бермуда, основатель первой в России кросс-маркетинговой платформы «Личный бонус», сооснователь сервиса бесплатных авиаперелетов «Летайбесплатно», писатель