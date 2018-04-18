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Лидия Сырова каждое утро спешит в школу, чтобы накормить детей
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Лидия Сырова каждое утро спешит в школу, чтобы накормить детей 

Нижегородская правда 52 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
СОСНОВСКОЕЛидия Сырова каждое утро спешит в школу, чтобы накормить детейЛидия Борисовна Сырова, сколько себя помнит, всегда работала поваром. В Яковскую школу пришла с дипломом кондитера, затем закончила поварские курсы.
Каждое утро она спешит в ставшую уже родной школу. Здесь ее ждут улыбчивые детские лица. Дети — народ искренний. Посмотришь на них и без слов поймешь, удался обед или нет. А уж поблагодарить они никогда не забудут. К слову, невкусных обедов у повара и не бывает, потому как работу свою женщина любит. Повар старается, чтобы меню было разнообразное, сбалансированное и дети оставались довольны. После работы, ее трудовой день не кончается, «кухонная» работа продолжается дома. Но во всем этом она находит плюсы. Ей приятно угодить домашним, побаловать родных пирогами, плюшками, ватрушками. Вся усталость проходит, когда видишь улыбающиеся лица. С утра она вновь спешит к жаром пышущей плите, и это обстоятельство ее радует. Ведь от того, насколько питательно и вкусно приготовлен обед, зависит и здоровье, и настроение детей.
Автор: Ольга Верхнева, фото Бориса Климова
Источник: «Сосновский вестник»
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