Выросли в очереди. Курганские малыши годами ждут путёвки в детсад

Заветное место в детские сады Кургана на начало апреля дожидались 11,5 тысяч детей. Это на 400 дошколят меньше, чем годом ранее. Сокращение очередности удалось добиться в основном только благодаря снижению рождаемости в областном центре на 12% в прошлом году.

К трём годам

В городском управлении образования, куда приходят десятки родителей ежедневно узнать, когда смогут отдать ребенка в детский сад, обещают предоставить место только по истечению трёх лет. Однако, уже сегодня 217 трёхлеток так и не попали в дошкольные учреждения. Перешагнут порог детсада, видимо, они теперь не раньше сентября, когда станут ещё взрослее.

Комплектование групп на новый учебный год 2018-2019 год уже началось. Но сказать, сколько в этом году детям выделят мест в дошкольные учреждения по прописке, в управлении образования затруднились. Их количество пообещали озвучить лишь по итогам комплектования после 25 апреля. Без учёта требований к закрепленной территории количество мест станет известно после 25 июля.

«Сегодня не полностью обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях по месту жительства дети, проживающие в 4,5,6 микрорайонах Заозерного, микрорайонах Восточный, Глинки, Черемухово. Им предоставляются места в других дошкольных учреждениях на территории города, — пояснил нам начальник управления образования департамента социальной политики администрации Кургана Иван Сбродов — В 2018 году новых дополнительных мест в детсадах создано не будет. Все дети в возрасте 3 года (2015 год рождения) будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях Кургана».

Где новые детсады?

Отвоевать место быстрее (менее трёх лет) удаётся только льготным категориям граждан — это судьи, полицейские, прокуроры, многодетные семьи, инвалиды и другие, а также нередко тем, кто пишет жалобу напрямую президенту.

«У нас двое детей. Когда младшему исполнилось 1,5 года, я начал жаловаться всем. Жене надо выходить на работу, на мою зарплату всех не прокормить. Устав получать отписки, написал письмо Путину, мне сразу предложили место в коммерческом детском саду, где часть оплаты покрывается из городского бюджета», — поделился опытом с читателями Виталий.

Место в частном детском саду сегодня обходится курганцам в 10 тыс. рублей — приличные деньги для Кургана, где заработная плата зачастую не дотягивает у многих даже до 15 тыс. рублей. Если повезёт, как нашему герою, то 4 тыс. рублей или чуть меньше за него доплатит бюджет.

«Ежегодно в негосударственном секторе за счёт средств городского бюджета закупается 120 мест для присмотра и ухода за детьми в возрасте до 3 лет», — рассказал Сбродов.

Тем же, кто не получил скидку в коммерческий детсад, приходится либо платить полную сумму — 10 тыс. рублей в месяц либо сидеть с ребёнком дома.

Радует, что в Кургане запланировано строительство новых учреждений для дошкольников. Вот только не известно, когда именно их построят.

По словам Сбродова, в планируемый перечень объектов капитального строительства в городе входят: детский сад-ясли на 140 мест в 4 микрорайоне (с вводом 100 ясельных мест, 40 дошкольных); сад-ясли на 140 мест в 5 микрорайоне (100 ясельных, 40 для деток старшего возраста); сад-ясли на 240 мест на бульваре Солнечный (60 ясельных и 180 дошкольных мест).