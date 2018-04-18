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Сеть семейных коворкингов появится в Подмосковье
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Сеть семейных коворкингов появится в Подмосковье 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Fotolia / contrastwerkstatt
Сеть семейных коллективных офисов — коворкингов с игровыми зонами для детей появится в Подмосковье, говорится в сообщении министерства имущественных отношений региона.
"В Московской области действующие коворкинги в Одинцове, Реутове, Мытищах, Красногорске, Щелкове и Люберцах планируется расширить и создать в них специализированные помещения для нахождения детей на время работы родителей. Таким образом, в Московской области появится новый вид коворкинга — семейный", — сообщается в пресс-релизе.
В нем уточняется, что дети от трех до семи лет будут находиться в детской комнате под присмотром квалифицированных воспитателей. А для детей от семи до 12 лет в четырех центрах появятся кружки программирования и робототехники.
До конца года в Московской области появятся еще семь коворкинг-центров. В некоторых мунципалитетах в связи с большой востребованностью откроются вторые площадки. Наибольшая востребованность в коворкинг-центрах отмечена в Химках, Видном и Одинцове. На данный момент в Подмосковье действует 23 коворкинг-центра, с открытием новых площадок их число вырастет до 30 и станет самой крупной сетью коллективных офисов в стране.
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