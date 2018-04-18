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СК напомнил родителям, что москитная сетка не убережет ребенка от падения из окна
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СК напомнил родителям, что москитная сетка не убережет ребенка от падения из окна 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Главное следственное управление СК РФ по Московской области в очередной раз напомнило родителям о том, что москитная сетка не является надежной преградой для любопытных детей и не убережет их от падения из окна.
Семнадцатого апреля в подмосковном Щелкове полуторагодовалый ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки. Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире с няней. Там малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. По данному факту проводится доследственная проверка.
«Не стоит забывать, что дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности и неспособности в силу возраста предвидеть всю опасность нахождения у окон. Несмотря на то, что из года в год правоохранительными органами приводится ужасающая статистика детского травматизма и смертности в результате падения из окон квартир через москитные сетки, родители не перестают их устанавливать», — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Большинство родителей погибших и травмированных детей объясняют, что москитную сетку они считали надежным приспособлением, которое обеспечит безопасность ребенка. Однако москитная сетка не рассчитана даже на незначительный детский вес и смонтирована таким образом, что выпадает уже при слабом нажатии.
«Главное следственное управление обращается ко всем родителям и иным лицам, несущим ответственность за ребенка, с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами», — подчеркивается в материале.
Для обеспечения безопасности детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край балкона. Также следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.
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