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В Калининградской области готовятся к летней оздоровительной кампании
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В Калининградской области готовятся к летней оздоровительной кампании 

Вести Калининград 18 минут назад
Фото: Вести Калининград
Проводят ремонты, закупают мебель и инвентарь, проверяются пищеблоки, а персонал проходит специальные тренинги.
Планируется, что этим летом в Янтарном крае отдохнут более 107 тысяч детей. В загородных оздоровительных лагерях свыше 10 тыс.
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