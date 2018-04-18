В Калининградской области готовятся к летней оздоровительной кампании

Проводят ремонты, закупают мебель и инвентарь, проверяются пищеблоки, а персонал проходит специальные тренинги.

Планируется, что этим летом в Янтарном крае отдохнут более 107 тысяч детей. В загородных оздоровительных лагерях свыше 10 тыс.